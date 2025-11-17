ETV Bharat / international

ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ 4.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಭಯಬಿದ್ದ ಜನ

ಇಂದು ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

CHINA XINJIANG ಭೂಕಂಪ NCS ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : November 17, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್​(ಚೀನಾ): ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 4.4 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪವು 10 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪನ ಬೆಲ್ಟ್​ಗಳಾದ ಸರ್ಕಮ್-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಭೂಕಂಪನ ಬೆಲ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಮ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಭೂಕಂಪನ ಬೆಲ್ಟ್​ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ದೇಶವಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳ ನಡುವೆ ಚೀನಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭೂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್​ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಗುಯಿಝೌ, ಝೆಜಿಯಾಂಗ್​ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್​ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭೂಕಂಪಗಳು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ.

ಇನ್ನು ಚೀನಾದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1900 ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 5,50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಕಂಪ ಸಾವು - ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟಿದೆ. 1949 ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು, ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಭೂಕಂಪಗಳು 2,70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 54 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲೂ 2 ವಿಧ: ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪನ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಕಂಪನ. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭೂಕಂಪನ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಭೂ ಕಂಪನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 3,00,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 7 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಪಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ: 4,400 ಮೀಟರ್​​ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ ಬೂದಿ, ಹೊಗೆ

TAGGED:

CHINA XINJIANG
ಭೂಕಂಪ
NCS
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ
CHINA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.