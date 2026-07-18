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ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: 38 ಜನರ ಸಾವು, 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋಜ್‌ಗನ್, ಬುಶೆಹರ್, ಸಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಲೂಚೆಸ್ತಾನ್, ಖುಜೆಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಲೊರೆಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ

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By ANI

Published : July 18, 2026 at 7:04 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಇರಾನಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 38 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೇತುವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಬಹಾರ್‌ನ ಶಾಹಿದ್ ಕಲಂತರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋಜ್‌ಗನ್, ಬುಶೆಹರ್, ಸಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಬಲೂಚೆಸ್ತಾನ್, ಖುಜೆಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಲೊರೆಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ, ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 47 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಬಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹಿದ್ ಕಲಂತರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೋಪುರವು ಸಹ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಬಂದರಿನ ಬರ್ತ್‌ಗಳು, ಸರಕು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಚಾಬಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹಿದ್ ಕಲಂತರಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಗಾವಲು ಗೋಪುರವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್​ ಕಾಮ್ ಶುಕ್ರವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇರಾನ್‌ನ IRGCಯು ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟ್​ ಕಾಮ್​ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಖಾಮಿರ್ ಕೌಂಟಿಯ ಆರು ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಮೋಜ್ಗನ್ ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಬಂದರ್ ಖಮೀರ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವು- ನೋವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕವು ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

38 KILLED
400 INJURED IN US STRIKES
ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ
ಚಾಬಹಾರ್‌ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
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