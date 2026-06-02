ಆಪರೇಷನ್ ಚೆಕ್‌ಮೇಟ್: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 30 ಭಾರತೀಯರ ಬಂಧನ, ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರ ಗಡೀಪಾರು

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 10:59 AM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 30 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೇ 11-15ರ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅರಿಜೋನಾದ ಯುಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಗಡಿ ಗಸ್ತು ಏಜೆಂಟರು 'ಆಪರೇಷನ್ ಚೆಕ್‌ಮೇಟ್' ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 52 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 36 ಜನರು ಸೆಮಿ-ಟ್ರಕ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಬಂಧಿಸಲಾದ 36 ಅಕ್ರಮ ಸೆಮಿ-ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಆರು ಮಂದಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಎಲ್ ಸಾಲ್ವಡಾರ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದವರು. ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಜೀನಿಯಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಜೋ ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಈಗ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗ ದೃಢೀಕರಣ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯುಎಸ್​, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲು ವಲಸೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಪರೇಷನ್ ಚೆಕ್‌ಮೇಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲಕರಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಚೆಕ್‌ಮೇಟ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಾದ್ಯಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆಂಟರು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಯುಮಾ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಡಸ್ಟಿನ್ ಕೌಡ್ಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ರಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿ ಚಾಲಕರು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

2025ರಲ್ಲಿ 3,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದವರೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೂಲಕ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾದ 3,414 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

