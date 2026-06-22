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ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್​ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವು; ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ

ಟಕ್ಲೋಬನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್​ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

3 killed, 7 injured in school shooting in Philippines; Two minor suspects nabbed
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ANI

Published : June 22, 2026 at 5:19 PM IST

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ಮನಿಲಾ (ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್​): ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್​ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಏಳು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ತಾಪ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಯ್ಟೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಟಕ್ಲೋಬನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್​ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಟಕ್ಲೋಬನ್​ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಂಕಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಶಂಕಿತ ಕೂಡ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ನಡೆದ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿರದ ಸಮುದಾಯದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫೆರ್ಡಿನಂಡ್​ ಮಾರ್ಕೊಸ್​ ಜೂನಿಯರ್​, ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಕ್ಷ ಫೆರ್ಡಿನಂಡ್​ ಮಾರ್ಕೋಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾರೇ ಆದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪೋಷಕರು ಇದರ ನೋವು ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ ಎಂದರು.

2022 ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿಯ ಅಟೆನಿಯೊ ಡಿ ಮನಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಹತ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.

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SHOOTING IN PHILIPPINES
PHILIPPINES GUN SHOOT
3 KILLED IN SCHOOL SHOOTING
SHOOTING AT SCHOOL IN PHILIPPINES

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