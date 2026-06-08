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ಒಮಾನ್​ ಭಾಗದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಡಗಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 24 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯ ಒಮಾನ್​ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 24 ನಾವಿಕರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

INDIAN SEAFARERS STRANDED IN OMAN
ಒಮಾನ್​ ಭಾಗದ ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಡಗಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 7:57 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಒಮಾನ್​ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಹಡಗು ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹಡಗಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯುಐ, ಒಮಾನ್​ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಾವಿಕರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್ದ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಸೋಮವಾರ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಂತಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ, ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದೆ.

15 ನಾಟಿಕಲ್​ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಒಮಾನ್ ದೇಶದ ಮಸಿರಾ ದ್ವೀಪದ ಸಮೀಪ 15 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾರಿವೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಹಡಗಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಗುಲಿದ ಕೇವಲ 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯುಐ, ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಸಂಧಿಯ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 24 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರುವ ಇರುವ ಹಡಗು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯುಐ ಹಡಗು ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ತಕ್ಷಣ ನೆರವಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆ: ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಯುಐ ಭಾರತದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಒಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ತ್ವರಿತ ನೆರವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾವಿಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದರೂ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ನಾವಿಕನೊಬ್ಬನಿಂದ ತಮಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಫ್​ಎಸ್​​ಯುಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಮನೋಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏರ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SEAFARERS
OMAN
GULF WAR
ಹಡಗಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ
INDIAN SEAFARERS STRANDED IN OMAN

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