ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ 21 ಮಂದಿ ಬಲಿ
ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಿನೌ ನದಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ತೊರೆಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 8:37 AM IST
ಕಠ್ಮಂಡು, ನೇಪಾಳ: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಈ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,453 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಮತ್ತು 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಲ್ಪಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಥಾಗಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯೊಂದು ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 21ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಸಂಬಂಧಿತ 439 ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ 1,284 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲುಂಬಿನಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರೂಪಂದೇಹಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಟ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿನೌ ನದಿಯು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು 'ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಟಿನೌ ನದಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ತೊರೆಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣಿ ನದಿ ಮತ್ತು ರಿಯು ತೊರೆಯು ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿವೆ. ದೇವ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 9.23 ಮೀಟರ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಚಿತ್ವಾನ್ನ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ನಾರಾಯಣಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಕೋಶಿ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವು ನವಾಲ್ಪರಾಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 389 ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಲಾವೃತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಾಯಿತು. ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಭೀತಿಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಭಾರತ - ಚೀನಾ - ನೇಪಾಳ ಸೇರಿ ಜಂಟಿ ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ತಜ್ಞರು
ನೇಪಾಳದ ಮಾರಕ ಹಿಮನದಿ - ಬಂಡೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲ: ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ