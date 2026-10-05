2026ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ಆಪ್ಟೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂದ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಜೀವಂತ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನರಕೋಶಗಳು ನೆನಪುಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 'ಆಪ್ಟೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್' ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
Published : October 5, 2026 at 4:23 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಲ್ ಡೈಸರೋತ್, ಪೀಟರ್ ಹೆಗೆಮನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ನಾಗೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಲೈಟ್ ಗೇಟೆಡ್ ಅಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಲಭಿಸಿದೆ.
ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರೋಲಿನ್ಸ್ಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಲ್ ಡೈಸೆರೋತ್: ಡೀಸೆರೋತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಹೆಚ್ ಚೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಬಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನರ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ನರ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. 2007ರಲ್ಲಿ, ಜೀವಂತ ಇಲಿಗಳ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು, ಇದು ಪ್ರಬಲ ನರವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಆಪ್ಟೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು.
ಪೀಟರ್ ಹೆಗೆಮನ್: ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಂಬೋಲ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನರವಿಜ್ಞಾನದ ಹರ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಕೋಶೀಯ ಪಾಚಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಪ್ಟೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಜಾರ್ಜ್ ನಾಗೆಲ್: ಜರ್ಮನಿಯ ವುರ್ಜ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಆಣ್ವಿಕ ಸಸ್ಯ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು.
ಆಪ್ಟೊಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವಂತ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನರಕೋಶಗಳು ನೆನಪುಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 'ಆಪ್ಟೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ' ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೀಟರ್ ಹೆಗೆಮನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ನಾಗೆಲ್ ಅವರು ಏಕಕೋಶೀಯ ಪಾಚಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಚಾನೆಲ್ ರೋಡಾಪ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಲ್ ಡೈಸರೋತ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನರಕೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನರವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿವೆ.
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