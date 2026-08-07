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ಹೌತಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ 18 ಯೆಮೆನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು

ಹೌತಿಗಳು ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡೈಸಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೌತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17 Yemeni soldiers, officer killed in Houthi drone attack
ಹೌತಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ 18 ಯೆಮೆನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು (ANI)
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By ANI

Published : August 7, 2026 at 8:09 AM IST

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ಅಡೆನ್, ಯೆಮೆನ್: ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೆಮೆನ್ ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 17 ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ - ಒಗ್ಗೂಡಿದ ಹೌತಿ ಗುಂಪು ಯೆಮೆನ್ ಒಳಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಹೌತಿಗಳು ಅಡೆನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡೈಸಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೌತಿಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಎಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುದ್ರ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತತ್ವದ ಅನ್ವಯ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೌತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ಸೌದಿ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಯಾನ್ಬು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಫಾ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌತಿ ವಕ್ತಾರ ಯಾಹ್ಯಾ ಸಾರಿ, ದಾಳಿ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ತನ್ನ ಕಡಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಎಂಟು ಸೌದಿ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ (UKMTO) ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಯೆಮೆನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

HOUTHI DRONE ATTACK
TARGETS LINKED TO SAUDI ARABIA
ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ 18 ಯೆಮೆನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು
ಹೌತಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ
17 YEMENI SOLDIERS KILLED

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