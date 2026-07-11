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ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಬೋಟ್​ ದುರಂತ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿ 15 ಮಂದಿ ಸಾವು

ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್​ ದುರಂತ- ಮುಳುಗಿದ ಬೋಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ 32 ಭಾರತೀಯರು- ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು- ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ- ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

BOAT TRAGEDY
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 4:44 PM IST

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ಹನೋಯ್ (ವಿಯೆಟ್ನಾಂ): ಇಲ್ಲಿನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ದೋಣಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಭಿತ್ತರಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾನ್ ಮೇ ರುಟ್‌ನಿಂದ ಆನ್ ಥೋಯ್ ಬಂದರಿಗೆ 32 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್‌ಬೋಟ್ ಹಾನ್ ಮೇ ರುಟ್ ನ್ಗೋಯ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿ ದೋಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಬಳಿಕ ಗಡಿ ಕಾವಲುಗಾರರು, ನೌಕಾಪಡೆ, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಡೆಗಳು ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಆಂಧ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಾವು: ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 32 ಭಾರತೀಯರ ಪೈಕಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಡಪ ಮೂಲದ ಮುದಿಯಂ ಶ್ರೀಧರ್ (56), ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣದ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂದಾರುವಿನ ಗೆಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬುವರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಂತಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಡಪಾ ನಿವಾಸಿ ನಯೀಮ್ ಎಂಬುವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಹನೋಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ನಿಖರ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋ ಚಿ ಮಿನ್ಹ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಹನೋಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. +84 36 281 7930, +84 91 552 37 14 ಮತ್ತು +84 33 452 0414 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹನೋಯ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ +84 91 308 9165 ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಫು ಕ್ವಾಕ್ ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಯೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

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