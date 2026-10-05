ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಔಷಧ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಓರ್ವ ಸಾವು
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 1:28 PM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸುಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಔಷಧೀಯ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ , 52 ವರ್ಷದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಕೀವ್ನ ಪಿವ್ನಿಚ್ನಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಸುಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔಷಧೀಯ ಗೋದಾಮಿನ ಮೇಲೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಔಷಧದ ಗೋದಾಮು ಭಾರತೀಯರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಭಾರ ಕಚೇರಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಇದು ಸೇನಾ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಔಷಧೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬೂಟಾಟಿಕೆಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಫ್ಯಾಸಿಸಂನ ನಿಜವಾದ ಮುಖವೆಂದರೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ವಿನಾಶ. ಅದು ಅದರ ಮುಖವಾಡದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಾಶವಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ 52 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಮೂವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ಕೀವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೃತರು ಭಾರತೀಯರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೀವ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕೋ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೈಶಂಕರ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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