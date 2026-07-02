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ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಪ್​ ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ? ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HEARTBURN SIDE EFFETCS OF TEA How many cups of tea drink daily ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಪ್​ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 2, 2026 at 8:00 AM IST

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ಅನೇಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಹಾ ಕೂಡಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಕಪ್ ಖಡಕ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಎದೆಯುರಿ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಚಹಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್​ ಆಗಿಯೇ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಟೀ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಗ್ರೀನ್​ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಫೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾಯು ಅನ್ನನಾಳ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಕವಾಟದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಈ ಸ್ನಾಯು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ, ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಂವೇದನೆ, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಪುದೀನಾ ಟೀಯನ್ನು ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕವಾಟವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆರಳಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಹಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಅನ್ನನಾಳದ ಒಳಪದರವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಚಹಾ ಬೆಸ್ಟ್: ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸುಡುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಗುಪ್ತ ಅಪಾಯಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೇಪಿತ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅದೃಶ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ 'ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು' ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಫೀನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಬ್ಬರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ? ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಚಹಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಟೀಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಟೀ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು?:

  1. ಕುದಿಯುವ ನಂತರ, ಚಹಾವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಿರಿ.
  2. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಕಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  3. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಸಡಿಲವಾದ ಚಹಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
  4. ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  5. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕೆಫೀನ್ ರಹಿತ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HEARTBURN
SIDE EFFETCS OF TEA
HOW MANY CUPS OF TEA DRINK DAILY
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಪ್​ ಟೀ ಕುಡಿಯಬೇಕು
IS IT GOOD TO DRINK TEA FREQUENTLY

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