ETV Bharat / health

ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು; ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮಧುಮೇಹವು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

HOW TO DETECT SYMPTOMS OF DIABETES SIGNS OF DIABETES IN THE EYE DIABETES ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
ಮಧುಮೇಹವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 31, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಬಂದರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್​ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಕಣ್ಣಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಕು-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರವಾದ ರೆಟಿನಾ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ). ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು.

HOW TO DETECT SYMPTOMS OF DIABETES SIGNS OF DIABETES IN THE EYE DIABETES ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
ಮಧುಮೇಹದ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಬೆಳಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಸುಲಭ. ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ನರ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

HOW TO DETECT SYMPTOMS OF DIABETES SIGNS OF DIABETES IN THE EYE DIABETES ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
ಮಧುಮೇಹದ ಪರೀಕ್ಷೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರ ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಗಮನಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರುವುದು: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ. ಇದು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HOW TO DETECT SYMPTOMS OF DIABETES SIGNS OF DIABETES IN THE EYE DIABETES ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕುರುಡುತನ: ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

TAGGED:

HOW TO DETECT SYMPTOMS OF DIABETES
SIGNS OF DIABETES IN THE EYE
DIABETES
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು
SYMPTOMS OF DIABETES IN EYE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.