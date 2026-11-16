ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಯುವತಿಯರು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು: ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ- ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ದೂರ ಮಾಡಲು HPV ಲಸಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಯುವತಿಯರು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 16, 2026 at 9:00 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಧು-ವರರ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳ ಕಡೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಲಸಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ HPV ಲಸಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: HPV (ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್) ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ HPV ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಯುವತಿಯರು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯುವತಿಯರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ HPV ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೋಂಕುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದೇಕೆ? ವೈರಸ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ HPV ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 9ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ, ಮದುವೆಯೇ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. HPV ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದು. ಸಂಭವನೀಯ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದೇ ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
HPV ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ಅಂಶಗಳ ಮರೆಯದಿರಿ: ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಡೋಸೇಜ್) ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ HPV ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಾರದು. ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ HPV ಸೋಂಕುಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸೋಂಕನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.cancer.gov/types/cervical/causes-risk-prevention
- https://www.cancer.org/cancer/types/cervical-cancer/causes-risks-prevention/prevention.html
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11399356/
- https://www.cdc.gov/cervical-cancer/prevention/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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