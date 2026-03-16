ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 110 ಕೆಜಿಯಿಂದ 58 ಕೆಜಿಗಿಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ ತೂಕ!

ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 2:27 PM IST

ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ವಿಜಯವಾಡದ ಮೊಗಲ್ರಾಜಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ವಾತಿ (35) ಎಂಬ ಗೃಹಿಣಿ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಬಳಸದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 110 ಕೆಜಿಯಿಂದ 58 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಈಗಿನ ಕಾಯಕ. 2012ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾತಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತೂಕ ಕೇವಲ 42 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತೂಕ ಏಕಾಏಕಿ 110 ಕೆಜಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ, ಮನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ, ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎರಡನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 42 ಕೆಜಿ ಇದ್ದ ದೇಹದ ತೂಕ 110 ಕೆಜಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಯೋಗ ತರಬೇತಿ (Eenadu)

ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾತಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಂದಿಗಾಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಿಲಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು 110 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಂದ 58 ಕಿಲೋಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾದ ಸ್ವಾತಿ, ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು.

2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪತಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಊರು ನಂದಿಗಾಮದಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರು. ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾವು ಕಲಿತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಗಲ್ರಪುರಂನ ವಿಪಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಪಿಬಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೂ ಸೇರಿದರು. ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 50 ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ಯೋಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕಲಿತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ನನ್ನ ಗುರಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ. ತಾವು ಕಲಿತ ಈ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ" ಎಂದು ಸ್ವಾತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಯೋಗವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

