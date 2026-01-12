ETV Bharat / health

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 12, 2026 at 5:07 PM IST

5 Min Read
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಒಪಿಯಾಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು JAMA ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಯೋಗವು ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ತಗ್ಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬುಪ್ರೆನಾರ್ಫಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು, ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೈಪರ್​ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಔಷಧೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮರುಕಳಿಸುವ ದುರ್ಬಲತೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ? ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ (OUD) ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರವಾಗಿ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಕವಸ್ತು ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 11 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. OUD ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2019 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು 2.1% ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ OUD ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ದುರುಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ಯಾಪೆಂಟಾಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಮಾಡಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನೋವೈದ್ಯರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ OUD ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಓಪಿಯೇಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಪಕ (COWS) ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ CAM ಒಳರೋಗಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗಿಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (COWS ಸ್ಕೋರ್ >25), ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೊಮೊರ್ಬಿಡ್ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಉದಾ: ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೆದುಳಿನ ಗಾಯ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರರೋಗ), ಅಧ್ಯಯನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ತೀವ್ರ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು (ಉದಾ: ಸಕ್ರಿಯ ಮನೋವಿಕಾರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅರಿವಿನ ದುರ್ಬಲತೆ), ನೋವು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏಕಕಾಲೀನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ OUD ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಮನಸ್ಸು-ದೇಹದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು:

ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ 18ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 59 ಪುರುಷರು.

ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬುಪ್ರೆನಾರ್ಫಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಣ್ಣ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸರಾಸರಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯ: ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 5 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳು

ಸುಧಾರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆತಂಕ, ಕಡಿಮೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (HRV) (ಸ್ವಾಯತ್ತ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಳತೆ).

ಯೋಗವು ದೇಹದ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ 59 ಪುರುಷ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಈ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬುಪ್ರೆನಾರ್ಫಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದವರು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗಿಂತ 4.4 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ (ಮಧ್ಯಮ, 5 ಮತ್ತು 9 ದಿನಗಳು) ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೋವು ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಮೊದಲ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗ: ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೊದಲ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ: ಯೋಗವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಸನ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸೀಮಿತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2023ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2024ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಸನ ಔಷಧ ಒಳರೋಗಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗುಂಪು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವಾಪಸಾತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು (ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಓಪಿಯೇಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಪಕ ಅಂಕಗಳು 4-24). ಹೊರಗಿಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಪಸಾತಿ, ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ತೀವ್ರ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ 68 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 59 ಜನರನ್ನು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ (30 ಯೋಗ, 29 ನಿಯಂತ್ರಣ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು).

ಯೋಗ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಭಂಗಿಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬುಪ್ರೆನಾರ್ಫಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬುಪ್ರೆನಾರ್ಫಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು.

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

ಚಿಕಿತ್ಸೆಸರಾಸರಿ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಔಷಧಿ ಮಾತ್ರ (ಬ್ಯುಪ್ರೆನಾರ್ಫಿನ್)9 ದಿನಗಳುಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾಪಸಾತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಔಷಧಿ + ಯೋಗ5 ದಿನಗಳುವೇಗವಾದ ಚೇತರಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನೋವು, ಸುಧಾರಿತ ಹೆಚ್​ಆರ್​ವಿ

ಮುಖ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು: ಸಹಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸಾತಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ (COWS ಸ್ಕೋರ್ <4) ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ (ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಆತಂಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್), ನಿದ್ರೆಯ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ನೋವು ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ (ದಿನ 1) ಮತ್ತು ದಿನ 15 ರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ಅನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ಒಪಿಯಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು. ಸಮಕಾಲೀನ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯೋಗವು ರೋಗಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯೋಗವು ಪ್ರಮಾಣಿತ OUD ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನರಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

