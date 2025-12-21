ETV Bharat / health

2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ Google​ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ & ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ?

2025ರಲ್ಲಿ Googleನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರೋಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

By ETV Bharat Health Team

Published : December 21, 2025 at 8:26 AM IST

4 Min Read
Year Ender 2025: 2025ರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ Google ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಜ್ವರ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರಲಿ, ಜನರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು Googleನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು Googleನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.

2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ?

ಜ್ವರ: ಭಾರತೀಯರು 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ವರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ (ಸುಮಾರು 98.6F) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ತಲೆನೋವು: ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಕೆಮ್ಮು: ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಗಳು (Irritants) ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಲೋಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಕೆಮ್ಮು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಯಾಸ: ನಿರಂತರ ಆಯಾಸವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗಳು, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯಾಸ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಗಂಟಲು ನೋವು: ಗಂಟಲು ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ, ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು COVID-19ನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿರಂತರ ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯು ಅಸ್ತಮಾ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ (COPD), ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಸೈನುಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ದೇಹದ ನೋವು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು: ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹದ ನೋವುಗಳು ಸೋಂಕುಗಳು (ಜ್ವರದಂತಹವು), ಫೈಬ್ರೊಮ್ಯಾಲ್ಗಿಯ ಅಥವಾ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಅತಿಸಾರ: ಅತಿಸಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಠರಗರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳು, ಆಹಾರ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (IBS) ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಕರುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆ (IBD) ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಎದೆ ನೋವು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎದೆ ನೋವು ಹೃದಯಾಘಾತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್‌ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸೆಳೆತ: ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ನೋವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕರುಳುವಾಳ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (IBS) ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ: ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ವೈರಸ್‌ಗಳು, ಆಹಾರ ವಿಷ, ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಕರುಳುವಾಳದಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ತೂಕ ನಷ್ಟ: ಗಮನಾರ್ಹ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಬೊಜ್ಜು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ: ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅಲೋಪೆಸಿಯಾ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು: ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು, ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ಜಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಿರಂತರ ದದ್ದುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನೋಡಬೇಕು.

ಆತಂಕ: ಇದು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡ, ಆಘಾತ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ, ನಿರಂತರ ಭಯ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಾತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಒತ್ತಡ: ಒತ್ತಡವು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವು ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.

ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ರುಚಿ, ವಾಸನೆಯ ನಷ್ಟ: ರುಚಿ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯ ನಷ್ಟವು COVID-19 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ತಲೆಗೆ ಗಾಯ ಅಥವಾ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದವು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

