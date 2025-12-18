2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಈ ವರ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
2025ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 18, 2025 at 8:40 PM IST
ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಈ ರೋಗಗಳು ಈ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ವೈರಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ರೊಟೊಜೋವಾ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
HMPV ವೈರಸ್: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು HMPV ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ICMRನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. HMPV ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ: ಈ ವರ್ಷ, ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ ಕೇರಳವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (PAM) ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. PAM ಅನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಊತ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ಈ ಅಮೀಬಾ ಕೊಳಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕೊಚ್ಚೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಂಗಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮೀಬಾ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಮಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಲಿಯೊಯ್ಡೋಸಿಸ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರಕಪಲೆಂನಲ್ಲಿ 'ಮೆಲಿಯೊಯ್ಡೋಸಿಸ್' ರೋಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬರ್ಖೋಲ್ಡೆರಿಯಾ ಸ್ಯೂಡೋಮಲ್ಲೈ ಎಂಬ ಗ್ರಾಂ-ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೇರ ಹರಡುವಿಕೆ ಕೂಡ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಕಲುಷಿತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಮೆಲಿಯೊಯ್ಡೋಸಿಸ್ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 75ರಿಂದ 85 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೀವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾರಕವಾದ ಸೆಪ್ಟಿಸೆಮಿಯಾ (ರಕ್ತ ಸೋಂಕು) ವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗುಯಿಲಿನ್ - ಬಾರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್: ಗುಯಿಲಿನ್ - ಬಾರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (GBS) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ GBS ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು GBS ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ GBS ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ತಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ GBSಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ, ಪಲ್ನಾಡು, ಬಾಪಟ್ಲಾ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್' ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ರೋಗವು ಚಿಗ್ಗರ್ ಮಿಟೆ ಕೀಟದ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಟಿಕ್ (ಉಣ್ಣೆ) ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆಲಸ್ಯ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ನಡುಕ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕೀಟ ಕಡಿತದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದದ್ದುಗಳು, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು, ಮೆದುಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಕೀಟಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ತರಕಾರಿ ತೋಟಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು, ನದಿ ದಂಡೆಗಳು, ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.