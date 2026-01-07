ನಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 7, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 5:01 PM IST
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವು 'ಅದೃಶ್ಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ'ವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರವೂ ಅನೇಕರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಬರವಣಿ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಕಸದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭಯ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗವಾದ ಅಮಿಗ್ಡಾಲಾವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರವಣಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಭಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?: ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಡೈರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಎಂದರೆ 'ಮೆದುಳಿನ ಡಂಪ್', ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸದೇ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನದಿಂದ ಮೂರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ: ಬರವಣಿಗೆ ದಿನಚರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಗಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು (ನೀವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯುವುದು) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ದಿನದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಯಾಥರ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು (ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು) ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ: ಬರವಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಬರೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿದ್ದರೆ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬರೆಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೀಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನೀವು ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಶಾಂತ ವೀಕ್ಷಕರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://www.health.harvard.edu/healthbeat/writing-about-emotions-may-ease-stress-and-trauma
- https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content?ContentTypeID=1&ContentID=4552
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6305886/
- https://www.apa.org/monitor/jun02/writing
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅತಿಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ?: ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
- ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಚಿಹ್ನೆಯೇ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
- ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್!