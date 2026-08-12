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'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: IITR ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್(IITR) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 45 ವಿಧದ PFAS ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ, ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಹ್ಮದ್.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2026 at 5:35 PM IST

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ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರ್- ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫ್ಲೋರೋಆಲ್ಕೈಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು (PFAS) ಸೇರಿರುವ ಕುರಿತ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆಯೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ (IITR) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 45 ವಿಧದ PFAS ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

PFAS ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು, ನೀರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು PFAS ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ 40ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ PFAS ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ, ಇವುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

-ಡಾ.ಡಿ.ಕೆ.ಪಟೇಲ್, ಐಐಟಿಆರ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮಾನವನ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವೃಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್​ಎಎಸ್​ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ?: ಪಿಎಫ್​ಎಎಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕವರ್​ಗಳು, ಬರ್ಗರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್ ಕವರ್​ಗಳು, ಪಿಜ್ಜಾ ಬಾಕ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈ ಬಾಕ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ಕಪ್‌, ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್‌, ಟೇಕ್‌ಅವೇ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಬೇಕರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ PFAS ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತಯಾರಕರು PFAS ಮುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ಐಐಟಿಆರ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಡಿ.ಕೆ. ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

PFAS ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಯಾರಕರಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

-ಡಾ.ಡಿ.ಕೆ.ಪಟೇಲ್, ಐಐಟಿಆರ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಕೆಲವು PFASಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕೆಲವು PFAS ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ PFAS ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. PFAS ಹೊಂದಿರುವ ನಾನ್​ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್‌ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಐಐಟಿಆರ್‌ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಂಶು ತಿವಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ (ETV Bharat)

ಲಕ್ನೋ ಲ್ಯಾಬ್‌ನ 'ಪಿಒಪಿ ಗಾರ್ಡ್': ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಐಐಟಿಆರ್, ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 45 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್ ಅಣುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಪಿಒಪಿ ಗಾರ್ಡ್' (ನಿರಂತರ ಸಾವಯವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಗಾರ್ಡ್) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. "ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀರಿನಿಂದ ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್ (ನಿರಂತರ ಸಾವಯವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು) ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾನೊಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿವಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಐಐಟಿಆರ್ ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ, ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗ ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ 45 ವಿಧದ ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್‌ಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯಾನೊಕಾಂಪೋಸಿಟ್ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ, 6, 8 ಹಾಗೂ 10 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ pH ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ (ETV Bharat)

ಲಕ್ನೋ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ PFAS ಪತ್ತೆ: ಐಐಟಿಆರ್ ಲಕ್ನೋದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಅಮೀನಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಕೈಸರ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು. PFAS ಮಟ್ಟಗಳು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5ರಿಂದ 10 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಂಗಳಿಂದ 200ರಿಂದ 300 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 500 ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅಮೀನಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಕೈಸರ್‌ಬಾಗ್‌ನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. PFAS ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಪರಿಸರ, ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ' ಎಂದು ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಕೆಜಿಎಂಯು) ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿಕಾ ರಾಜವತ್ ಶಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕಾಲಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ (ETV Bharat)

ಜಾಗೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್ ಆಗಿರುವ ಪಿಎಫ್‌ಒಎ ಅನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಫ್‌ಒಎಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಟ್ಟು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐಐಟಿಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪಿಎಫ್‌ಎಎಸ್ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಸಾಧನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ನಿರಂತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

POP GUARD PFAS TREATMENT TECHNOLOGY FOREVER CHEMICALS ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. (ETV Bharat)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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PFAS TREATMENT TECHNOLOGY
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ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು
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