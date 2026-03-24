ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಂಭ

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕ್ಷಯರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಚೇತರಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಾತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
By ETV Bharat Health Team

Published : March 24, 2026 at 8:44 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯರೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಕ್ಷಯರೋಗ (ಟಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಹಾಗೂ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಯರೋಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಟಿಬಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪುರಾವೆ ಆಧಾರಿತ, ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯದ ಉಪಕ್ರಮವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಹು ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಾತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಉಪಕ್ರಮವು 12,000-13,000 ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ, ಬಹು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, 'ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಡೀ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ' ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಲು ಬಹು ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕ್ಷಯರೋಗ ಆರೈಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಬಿಟಿ, ಆಯುಷ್ ನಡುವೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಡುವಿನ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಎರಡು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಒಂದು ಛತ್ರಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಂಒಯು)ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಹು ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲತತ್ವ ಎಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (CCRAS) ಮತ್ತು DBT ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಹು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕ್ಷಯರೋಗ ವಿರೋಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ATT) ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಧಾರಿತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಚೇತರಿಕೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ: ಈ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ, ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

AIIMS ನೇತೃತ್ವದ ಬಹು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ: ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (AIIMS) ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 24 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,250 ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ CCRAS ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯ ಮಂಡಳಿ (BIRAC) ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮಂಡಳಿಯ (BRIC) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ಟಿಬಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ ಅವಶ್ಯ: ಜೀವನಶೈಲಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುಮೇಹ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜನರು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಭಾರತದಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ: ಆಯುರ್ವೇದ - ಕ್ಷಯರೋಗ ಅಧ್ಯಯನದ ಆರಂಭವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಜಾಗತಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

