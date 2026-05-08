ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿಶ್ವ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ದಿನ 2026: ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ. ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 8, 2026 at 12:10 PM IST
ನೀವು ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಗಂಭೀರ ಆನುವಂಶಿಕ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಈ ರೋಗವು ದೇಹದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು (ಮೇ 8ರಂದು) ವಿಶ್ವ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ರೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಂಬುದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಈ ರೋಗವು ಪೋಷಕರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇಳಿಕೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ 20 ದಿನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಚನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ರಕ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ರೋಗಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.
- ಆಲ್ಫಾ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ: ಆಲ್ಫಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೀಟಾ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ: ಬೀಟಾ ಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೈನರ್: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈನರ್ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುತೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡಬಹುದು.
- ಮೇಜರ್: ಇದು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಜರ್ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 21 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:
- ನಿರಂತರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ
- ಮೈಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗುವುದು
- ದೇಹವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ರಕ್ತಹೀನತೆ)
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬ
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
- ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಲ್ಮದಲ್ಲಿ ಊತ
- ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ
- ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಮೂಳೆಗಳ ವಿರೂಪತೆ
- ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ
'ಇನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ: ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಕಾಣದವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು' (Hidden No More: Finding the Undiagnosed. Supporting the Unseen) ಎಂಬುದು 2026ರ ವಿಶ್ವ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇನ್ನೂ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
- ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ (HbA2) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದ ಮೈನರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ,ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.
- ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ 10ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ CVS ಇಲ್ಲವೇ 16ರಿಂದ 18 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ Amniocentesis ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
- ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಮೈನರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜೀನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಥಲಸ್ಸೇಮಿಯಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
