ವಿಶ್ವ ನಿದ್ರಾ ದಿನ 2026: ಈ ನಗರಗಳ ಜನರು ಭರ್ಜರಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ & ಲಾಸ್ಟ್?
ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ (GISS) 2026 ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲಂಬನೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿದ್ರೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Published : March 13, 2026 at 8:58 PM IST
ವಿಶ್ವ ನಿದ್ರಾ ದಿನದಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನಗರ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. D2C ಸ್ಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಪರಿಹಾರ ಪೂರೈಕೆದಾರ Wakefit.co ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾದ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ಕಾರ್ಡ್ (GISS) 2026ರ 9ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
2026ರ ವರದಿಯು ಜನವರಿ 2025 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು, ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕುರಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಭಾರತೀಯರ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ - ಚಾಲಿತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವರದಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲಂಬನೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ದೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಆಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿದ್ರೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
'ನಿದ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೇಶದ ಜನರ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು Wakefit.co ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಚೈತನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಿಧ ನಗರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿವು: ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಶಿಸ್ತು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಕಾಳಜಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಹಗಲಿನ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವರದಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಗರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ದರ (ಶೇ.48.8) ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ದರ (ಶೇ.23.8) ದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳು ಶೇ.32.1 ರಷ್ಟು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೂ ಶೇ.61.9 ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇ.42 ಜನರು ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇ.31 ಜನರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿದ್ರೆಯ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ವೇಗದ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇ.36.3 ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 54 ರಷ್ಟು ಜನರು ಎದ್ದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ದರವನ್ನು ಶೇ.45ರಷ್ಟು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶೇ.32ರಷ್ಟು ಜನರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿದ್ರೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಶೇ.75.5ರಷ್ಟು ಜನರು ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೇ.53.1ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಕುಚಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶೇ.76.5 ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯ, ಶೇ. 42.5ರಷ್ಟು ಜನರು ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶೇ.62.6ರಷ್ಟು ಜನರು ಎದ್ದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಐಎಸ್ಎಸ್ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು:
- ಫೋನ್ ವ್ಯಸನವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲಂಬನೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
- ಶೇ.87.6ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದು ಮುಂತಾದ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
- ನಗರ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ 33.4% ಜನರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಗರದ ಜನರು ಕೆಲಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ದಣಿವು:
- ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಲ್ಲಿ ಶೇ.57.8ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2025 ರಿಂದ ಶೇ. 7.8 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ: ದೆಹಲಿ - ಶೇ.64.4, ಬೆಂಗಳೂರು - ಶೇ.61.7, ಮುಂಬೈ - ಶೇ. 59.2.
- ಶೇ.48.7 ಭಾರತೀಯರು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ: ಮುಂಬೈ - ಶೇ.62.6, ಚೆನ್ನೈ - ಶೇ.61.9, ದೆಹಲಿ - ಶೇ.57.4%
ಭಾರತೀಯರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ:
- ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಲಗುವ ಸಮಯವು ರಾತ್ರಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಶೇ.12 ಜನರು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಜನರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ.
- 29.1% ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- 2025ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಡವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಮಯಗಳು 1.8% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕುಗ್ಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೇಗಗೊಂಡ ನಿದ್ರೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು:
- ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳು ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತಿವೆ, ಹದಗೆಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
- ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯ (ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ) ಶೇ.1.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
- ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ನಿದ್ರೆ ಶೇ.7.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
- ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಕಾಳಜಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
- ನಿದ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಉತ್ತೇಜಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
- ಶೇ.35.8ರಷ್ಟು ಜನರು ಉತ್ತಮ ಹಾಸಿಗೆಯು ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಶೇ.34.8ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಶೇ.29.5ರಷ್ಟು ಜನರು ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ದಾನದಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹೊಸ ಬದುಕು!
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ: ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕಿಡ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
- ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ: ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ