ವಿಶ್ವ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ದಿನ 2026: ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?: ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 13, 2026 at 11:07 AM IST
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಕಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂಗಗಳು ಇತರ ಅನೇಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ: 2026ರ ವಿಶ್ವ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ದಿನದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಗತಿಕ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು, ರೋಗಗಳ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಹಾಗೂ ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಧಗಳೇನು?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಹಾಗೂ ಶವ ದಾನ. ಜೀವಂತ ದಾನದಲ್ಲಿ ದಾನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ದಾನಿಯ ಮರಣಾನಂತರ ಶವ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವಂತ ದಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳಂತಹ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂಗ ದಾನಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಬದುಕ ಬಲ್ಲರು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಏಕೈಕ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ದಾನಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾನಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಗಳು ಎಚ್ಐವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಶ್ವಾಸಕೋಶ: ಮೃತ ದಾನಿಯ ಎರಡೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಜೀವಂತ ದಾನಿಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿ: ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾನಿ ಎರಡೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಸಹ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೃದಯ: ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂಗದ ಸೂಕ್ತತೆಯು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕರ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಪ್ಪಿದವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತು: ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾನಿಯಿಂದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಅಂಗಾಂಶವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ: ದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ದಾನಿಯಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗಗಳು: ಕಸಿ ಮಾಡಲು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಅಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ನಿಯಾಗಳು, ಚರ್ಮ, ಮೂಳೆಗಳು, ಹೃದಯ ಕವಾಟಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಂತಹ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ದೃಷ್ಟಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು, ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?: ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಗ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ಕಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವಂತ ದಾನಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು?: ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಯು ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೀವಂತ ದಾನಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಸಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.organdonor.gov/learn/what-can-be-donated
- https://www.organdonation.nhs.uk/about-organ-donation/what-can-you-donate/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557431/
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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