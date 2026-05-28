ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ & ಮಹತ್ವವೇನು? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೇ 28ರಂದು ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ, ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 28, 2026 at 11:24 AM IST
ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮೇ 28ರಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಆಚರಿಸುವ ಮಹತ್ವವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಋತುಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮೌನ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಗತ್ಯ: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಕೂಡ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಂಪೂನ್ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಟ್ಟಿನ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಒಂದೇ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಇಡಬೇಕು, ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ: ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ನಿಖರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಲೆಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅತಿಯಾದ ನೋವು, ಅಸಹಜ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾಚಿಕೆಗೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ: ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಚಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
