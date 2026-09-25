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ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಸೇರುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?

ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಸಗದೇವನ್ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

WORLD LUNG DAY 2026 LUNG RECOVERY FROM CIGARETTE SMOKE WORLD LUNG DAY SMOKING RECOVERY ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2026 at 7:32 PM IST

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ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೇರಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಕಲವೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಿಗರೇಟಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜನಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಯು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಲೋಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಲೋಳೆ ಹಾಗೂ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಫವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಒಂದೇ ಕಾಲಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಚೇತರಿಕೆಯು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

WORLD LUNG DAY 2026 LUNG RECOVERY FROM CIGARETTE SMOKE WORLD LUNG DAY SMOKING RECOVERY ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಿಗರೇಟು ಹೊಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಕೊನೆಯ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು, ಸಿಲಿಯಾಗಳ ಚೇತರಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಿಕೋಟಿನ್ ದೇಹವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಲೋಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಜನರು ಸಹ ವಾಯುಮಾರ್ಗದ ಉರಿಯೂತ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

WORLD LUNG DAY 2026 LUNG RECOVERY FROM CIGARETTE SMOKE WORLD LUNG DAY SMOKING RECOVERY ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಿಗರೇಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಲಘು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಧೂಮಪಾನ ನಿರುಪದ್ರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಉಬ್ಬಸ ಇಲ್ಲವೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರ ಧೂಮಪಾನವು ಅವರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತ್ಯಜಿಸಿದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ಧೂಮಪಾನದ ಇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಯಾ ಕ್ರಮೇಣ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಲೋಳೆ ಮತ್ತು ಕಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೊಗೆ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಲಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

WORLD LUNG DAY 2026 LUNG RECOVERY FROM CIGARETTE SMOKE WORLD LUNG DAY SMOKING RECOVERY ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟು ಕೂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕಾಯಬಾರದು. ಪ್ರತಿ ಸಿಗರೇಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.

ನಿಕೋಟಿನ್ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ: ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ಯಜಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ, ಕೆಲಸದ ವಿರಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಮದ್ಯದಂತಹ ಪ್ರಚೋದಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ನಿಕೋಟಿನ್ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಬದಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಭಾಗಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನದಂದು, ನನ್ನ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ಹೊಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಧೂಮಪಾನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಷ್ಟೂ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ.

WORLD LUNG DAY 2026 LUNG RECOVERY FROM CIGARETTE SMOKE WORLD LUNG DAY SMOKING RECOVERY ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

(ಲೇಖಕ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಸಗದೇವನ್ ಚೆನ್ನೈನ ಗ್ಲೆನೆಗಲ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ, ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು CHEST ಜರ್ನಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಲಹೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

WORLD LUNG DAY 2026
LUNG RECOVERY FROM CIGARETTE SMOKE
WORLD LUNG DAY SMOKING RECOVERY
ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ದಿನ 2026
HOW LONG TO CLEAR CIGARETTE SMOKE

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