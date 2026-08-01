ETV Bharat / health

ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ 2026: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಆಗಸ್ಟ್ 1ರಂದು ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

LUNG CANCER Early symptoms of lung cancer What are the causes of lung cancer ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 1, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉಸಿರಾಟ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ತಿಳಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಂದಾಜು 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರೂ ಕೂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗರೇಟ್, ಬೀಡಿ ಸೇದದೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

LUNG CANCER Early symptoms of lung cancer What are the causes of lung cancer ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಸಿರಾಟದ ಸಂಘಗಳ ವೇದಿಕೆ (Forum of International Respiratory Societies- FIRS) ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಧೂಮಪಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಗೆ, ಮರದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಹೊಗೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎದೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

LUNG CANCER Early symptoms of lung cancer What are the causes of lung cancer ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರ ಸುತ್ತ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹ್ಯಾಂಡ್​ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಗೆಯ ಕಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮರ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಇದ್ದರೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ 2.5ನಂತಹ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಡಿಎನ್​ಎ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

LUNG CANCER Early symptoms of lung cancer What are the causes of lung cancer ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯ ಕ್ರಮಗಳು
ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವರ್ಷದ ಬಹುಪಾಲು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಬಾರದು. ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ, ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿರುವಾಗ ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನಿರಂತರ ಎದೆ ನೋವು, ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲವೇ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. Explainer: ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಪ, ಎಲೆಗಳಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ವಿಶೇಷ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಗುಣಗಳೇನು ಗೊತ್ತೇ?
  2. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  3. ಮಾನ್ಸೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್​ಪಾಯಿಸನ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ
  4. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಏಕೆ?: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
  5. ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

TAGGED:

LUNG CANCER
EARLY SYMPTOMS OF LUNG CANCER
WHAT ARE THE CAUSES OF LUNG CANCER
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯ ಕ್ರಮಗಳು
WORLD LUNG CANCER DAY 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.