ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ: ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕಿಡ್ನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : March 12, 2026 at 5:31 PM IST
ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಶೇಕಡಾ 8ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನವು ನಿಯಮಿತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 2026ರ ಅಭಿಯಾನವು ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ: ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನವನ್ನು ಮೊದಲು 2006ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಘ (ISN) ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (IFKF) ಜಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನದ ಮಹತ್ವವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಭಿಯಾನವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
2026ರ ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ: ಮಾರ್ಚ್ 12, 2026ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಅಂದರೆ, 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ: ಜನರ ಆರೈಕೆ, ಗ್ರಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು'. ಈ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಭಿಯಾನವು ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆರೈಕೆ, ತ್ವರಿತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು: ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಜನರು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರು: ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಹೃದಯದ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು: ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು: ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸೋಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಕ್ರಮೇಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು: ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲದ ಉರಿಯೂತದ ಔಷಧಗಳು (NSAID ಗಳು) ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಗಂಭೀರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದವರೂ ಸಹ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
