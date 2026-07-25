ವಿಶ್ವ ಐವಿಎಫ್ ದಿನ: ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಮರುರೂಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲ
ಫಲವತ್ತತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಜನರು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಜಾಗೃತಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ವಿವರವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 2:21 PM IST
1978ರಲ್ಲಿ ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವ IVF ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ (IVF) ಬಳಿಕ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಗು ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೌನ್. ಅಂದಿನಿಂದ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ವಿಫಲರಾದವರು ಕೊನೆಯ ಉಪಾಯದ ವಿಧಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಐವಿಎಫ್ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂಜೆತನವು ಅವರ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಫಲವತ್ತತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಯುಗ: ಇಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಭ್ರೂಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡಾಣು ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ಭ್ರೂಣ ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೊದಲು ಫಲವತ್ತತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಪೂರ್ವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಫಲವತ್ತತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂಜೆತನದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಜನರು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಬಂಜೆತನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತೆರೆಮರೆಯ ನಾಯಕರು: IVF ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ತಜ್ಞರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಫಲೀಕರಣ, ಭ್ರೂಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭ್ರೂಣ ಘನೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಔಷಧದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಭ್ರೂಣ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು AI ನೆರವಿನ ಭ್ರೂಣ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: ಫಲವತ್ತತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುರಿಯು ಜನರು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನಿಸುವ ಶಿಶುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.
ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಂತರದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಐವಿಎಫ್ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಸರಳ ಸಂದೇಶವಿದೆ: ಐವಿಎಫ್ ಬಂಜೆತನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಔಷಧದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಲವತ್ತತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
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