ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ದಿನ: ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ.. ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಗ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಗ್ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 28, 2026 at 2:58 PM IST
ಜೈಪುರ: ಹೃದಯರೋಗದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. 'ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' (ಹೃದಯಾಘಾತ), 'ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಮತ್ತು 'ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್' (ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ) ಮುಂತಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.
ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' (ETV Bharat) ಜೊತೆ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಎಂದರೇನು?: ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಪಧಮನಿಯಲ್ಲಿ (artery) ತಡೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ನಿಂತುಹೋಗಿ ಆ ಭಾಗವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವವಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ, ಬೆವರುವುದು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಚಡಪಡಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸಿಜಿ (ECG) ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ
- ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು
- ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆ
- ವಾಕರಿಕೆ (ವಾಂತಿ ಬರುವಂತಾಗುವುದು)
ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ (Aspirin) ಮತ್ತು ಅಟೋರ್ವಾಸ್ಟಾಟಿನ್ (Atorvastatin) ನಂತಹ ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ (ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ) ಎಂದರೇನು?: ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕಿಂತ (heart attack) ಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ' (VT) ಮತ್ತು 'ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಬ್ರಿಲೇಷನ್' (VF) ನಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದ ಲಯದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು (arrhythmias) ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೃದಯವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದು, ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡದಿರುವುದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ/ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು
- ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆ
- ಅಸಹಜ ಉಸಿರಾಟ
- ತಕ್ಷಣದ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ (cardiac arrest) ಸಂಭವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಪಿಆರ್ (CPR) ನೀಡುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸಿಪಿಆರ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಪಿಆರ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ (Heart Failure) ಎಂದರೇನು?: ಡಾ. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack) ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ (Cardiac Arrest) ನಿಂದ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಹೃದಯದ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ನಂತರ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು, ಹೃದಯದ ಕವಾಟಗಳ (valves) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಗೋಡೆಗಳು ದಪ್ಪವಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ರೋಗಿಗಳು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಉಸಿರಾಟ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ (Heart Failure) ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದು
- ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು
- ಮಲಗಿದಾಗ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
- ಕುಳಿತಾಗ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವುದು
ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತದಲ್ಲಿ (Heart Attack) ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಡೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ (Cardiac Arrest) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು:
- ಹೃದಯಾಘಾತ (Heart Attack)
- ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ – ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುವಿಗೆ ಹಾನಿ
- ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ (Cardiac Arrest)
- ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿಲ್ಲುವುದು – ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು
- ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ (Heart Failure)
- ಹೃದಯದ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಂದುವುದು – ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಸಿಗದಿರುವುದು
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯಂತಹ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು (processed snacks) ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು 5 ಮಾರ್ಗಗಳು:
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
- ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
- ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ
- ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ
- ಹೃದಯರೋಗದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ: ಡಾ. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ 'ಲಿಪೊಪ್ರೋಟೀನ್(ಎ)' [Lipoprotein(a)] ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಬಹುದು. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಗಾರ್ಗ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
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