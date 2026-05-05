ವಿಶ್ವ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ 2026: ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ನೋಡಿ.
Published : May 5, 2026 at 12:47 PM IST
ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕೈ ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೇ 5ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕೈ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕೈಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ರೋಗಾಣುಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Cleveland Clinic ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ, ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಗು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಸ ಮುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಐದು ಹಂತಗಳು:
1. ಕೈಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸುವುದು: ಶುದ್ಧವಾದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಳವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
2. ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ: ಕೈಗಳಿಗೆ ಸೋಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ನೊರೆ ಬರುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಅಂಗೈಗಳು, ಕೈಗಳ ಹಿಂಭಾಗ, ಬೆರಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಉಗುರುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ: ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕೈಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ: ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟವೆಲ್ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಳೆಯಲು 'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ' ಹಾಡನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಸೋಪ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು Mayo Clinic ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟವೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಮಾಡಬೇಕು. ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಕೈಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಬಹುದು, ಅತಿಸಾರ, ಶೀತಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವ ಎಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
- ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್
- ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎಸಿ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ತಜ್ಞರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವು
- ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ