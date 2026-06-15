ವಿಶ್ವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನ: ಡೆಂಗ್ಯೂವಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : June 15, 2026 at 2:08 PM IST
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಈ ರೋಗವು ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾರಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಂದು (ಜೂನ್ 15ರಂದು) ವಿಶ್ವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿತ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಇದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಲ್ ಜ್ವರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವೇನು? ವಿಶ್ವ ಡೆಂಗ್ಯೂ ದಿನವನ್ನು (World Dengue Day) ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 'ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಿರುದ್ಧ' (One World Against Dengue) ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಘೋಷಿಸಿರುವ 2026ರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು..
ತೀವ್ರ ಜ್ವರ: ಡೆಂಗ್ಯೂವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ವರವು 102ರಿಂದ 104 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಜ್ವರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಲ್ ಜ್ವರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ವರವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 2ರಿಂದ 7ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೀತ, ನಡುಕ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋವು: ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವಾಗ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವು ಡೆಂಗ್ಯೂವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂವನ್ನು 'ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಜ್ವರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಹ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲವೇ ಚಲಿಸಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯ & ಆಯಾಸ: ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದೇಹವು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು: ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
- ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸೋಂಕಿತ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತಡೆಯುವುದು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
- ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಹಳೆಯ ಟೈರ್ಗಳು, ಡ್ರಮ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸಿ.
- ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ DEET, ಪಿಕಾರಿಡಿನ್ ಅಂಶವಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ: ದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.
- ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಬಳಸಿ: ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕೀಟನಾಶಕಯುಕ್ತ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಹಾಕಿ: ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿರೋಧಕ ಜಾಲರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ.
- ವೆಪರೈಸರ್ ಬಳಸಿ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮಾದರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೆಪರೈಸರ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
- ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ: ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಪೊದೆಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಗೂ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://www.paho.org/en/topics/dengue
https://www.cdc.gov/dengue/index.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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