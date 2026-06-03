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ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ದೂರ

ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

World Bicycle Day Cycling health benefits Cycling for weight loss ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ 2026- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 3, 2026 at 2:47 PM IST

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ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕರು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್‌, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 3ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು 'ಭವಿಷ್ಯದ ಹಸಿರಿಗಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್' (Cycling for a Greener Future) ಎಂಬುದು 2026ರ ಥೀಮ್. ಈ ದಿನದಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

World Bicycle Day Cycling health benefits Cycling for weight loss ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ 2026- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)

ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಯು ಗುಂಪುಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ತಾನು ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

30 ನಿಮಿಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕರಗುತ್ತದೆ?: ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ, ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

  • ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 150ರಿಂದ 250 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು.
  • ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 200ರಿಂದ 350 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು.
  • ವೇಗದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 400ರಿಂದ 700 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು.
  • ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಬೇಕು?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕರು ದಿನಕ್ಕೆ 20ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 45 ನಿಮಿಷ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 45ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ನಿಯಮಿತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

World Bicycle Day Cycling health benefits Cycling for weight loss ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ 2026
ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ 2026- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
  1. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ: ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  2. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗಬಹುದು.
  3. ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ: ವಾಕಿಂಗ್​, ಓಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಮಂಡಿ ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು ಇರುವವರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
  4. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಹಾಗು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  5. ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ: ಇದು ಕಾಲುಗಳು, ಪೃಷ್ಠ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  6. ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  7. ಸೈಕಲ್ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ. ಇದು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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