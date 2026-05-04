ವಿಶ್ವ ಅಸ್ತಮಾ ದಿನ 2026: ಅಸ್ತಮಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಅಸ್ತಮಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 4, 2026 at 12:27 PM IST
ಕೆಲವು ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ಬಿಗಿತ, ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲವೇ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಅಸ್ತಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ (ಈ ಬಾರಿ ಮೇ 5ರಂದು) ವಿಶ್ವ ಅಸ್ತಮಾ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಮಾ ದಿನ 2026ರ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ: 'ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಇನ್ಹೇಲರ್ಗಳ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.' ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ, ತೀವ್ರತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WHO) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ತಮಾವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 260 ರಿಂದ 360 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4,40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯವು ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಸಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಸ್ತಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ.25ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಆನುವಂಶಿಕ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ.
- ಅಲರ್ಜಿ: ಎಕ್ಸಿಮಾ (ಚರ್ಮರೋಗ) ಅಥವಾ ಹೇ ಫೀವರ್ (ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್) ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು: ಮನೆಯ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ಬೂಜು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ಚರ್ಮದ ಕಣಗಳು.
- ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ: ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಗಳು.
- ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ.
- ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು: ಶೀತ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಸ್ತಮಾ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಜಿಇಆರ್ಡಿ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಗಂಟಲಿಗೆ ಬರುವ (Gastroesophageal Reflux Disease) ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಜೀವನಶೈಲಿ: ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ-ಪ್ರೇರಿತ ಅಸ್ತಮಾ (Exercise-induced asthma).
- ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ: ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ನಗುವುದು, ಅಳುವುದು.
- ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಧೂಳು, ಅಥವಾ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (Occupational asthma).
- ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?: ಅಸ್ತಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ನೋವು, ಉಬ್ಬಸ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಉಬ್ಬಸ: ಉಸಿರು ಹೊರಹಾಕುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಗಾಳಿಯ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುವುದು.
- ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ: ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಮ್ಮು: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ: ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
- ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇನ್ಹೇಲರ್ ಬಳಸಿದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಹೇಗೆ?:
- ಅಲರ್ಜಿ ಗುರುತಿವುದು: ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ, ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆದ್ಯತೆ: ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು (dander) ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಧೂಮಪಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿ, ಅಗರ್ ಬತ್ತಿ, ಅತಿಯಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಶೀತ ಗಾಳಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾರ್ಫ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ: ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನ (ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಬಿಸಿಲು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ (Mold) ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
- ಔಷಧಗಳ ಬಳಕೆ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಇನ್ಹೇಲರ್ (Inhaler) ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ.
- ಲಸಿಕೆಗಳು: ವಾರ್ಷಿಕ ಫ್ಲೂ (Flu) ಶಾಟ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ: ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಬಂದರೆ, ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಬಳಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಔಷಧಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಸ್ತಮಾ ದಾಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ರೋಗಿಯಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ : ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ.ಮುನೀರ್ ಮನದ ಮಾತು
- ಏನಿದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್?: ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ?
- ಮಧುಮೇಹದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳೇನು? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ?: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಗಮನಿಸಿ
- ಋತುಮಾನದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುವುದೇ? ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ?