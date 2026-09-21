ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ದಿನ 2026: ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
World Alzheimer's Day 2026: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 21, 2026 at 1:28 PM IST
ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರೆವಿನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮರೆವು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ: 'ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು: ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮುಖ್ಯ' (The Earlier You Know, The More You Can Do: A Dementia Diagnosis Matters) ಎಂಬುದು ಈ ಬಾರಿಯ 2026ರ ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ದಿನದಂದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯು (Alzheimer Disease) ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದು: ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಣ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರೆತರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮರೆವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ: ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವುದು: ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು, ಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಅನುಭವಿಸುವುದು: ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನ, ದಿನಾಂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು, ತಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮರೆಗುಳಿತನ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಬಾರದು, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬಹುದು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಗೊಂದಲ, ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಏಕೈಕ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬದಲು ನರರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮರೆಗುಳಿತನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭವೂ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5724073/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499922/
- https://www.nature.com/articles/s41392-024-01911-3
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352873717300458
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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