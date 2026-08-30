ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆ
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಬಳಿಕ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : August 30, 2026 at 8:25 AM IST
ಮಧುಮೇಹದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಷಧ, ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು, ಅವರ ಆರೈಕೆದಾರರು ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಲಂಡನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಮೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 28,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮಧುಮೇಹದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ:
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು: ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಆತಂಕದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇ.8.1ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಶೇ.5.3ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ (8.4%), ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಯೆಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಯುವತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಪಾಯ: ಖಿನ್ನತೆಯು ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗ, ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯ: ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ, ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಆರೈಕೆಯು ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಪುರುಷರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಪುರುಷರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಔಷಧ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮಧುಮೇಹವು ಕೇವಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
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ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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