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ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಅಧಿಕ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆ

ಪಿಎಂಒಎಸ್​ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ ಶೇ.3.45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

PMOS And HEART ATTACK risk of heart attack and stroke Effects on heart health ಪಿಎಂಒಎಸ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 27, 2026 at 3:43 PM IST

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ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು 50 ಇಲ್ಲವೇ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಪಿಎಂಒಎಸ್​ (ಪಾಲಿಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮೊಡವೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಕೇವಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಂಭೀರ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

PMOS And HEART ATTACK risk of heart attack and stroke Effects on heart health ಪಿಎಂಒಎಸ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಅಮೆರಿಕದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು 2000 ಮತ್ತು 2022ರ ನಡುವೆ 18 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. PMOS ಹೊಂದಿರುವ 413,450 ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2,067,250 ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

PMOS ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೃದ್ರೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ 4.4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೇ ಗುರುತಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

PMOS And HEART ATTACK risk of heart attack and stroke Effects on heart health ಪಿಎಂಒಎಸ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೃದಯಾಘಾತ: PMOS ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯ 3.45 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು: ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ 3.50 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ (TIA): ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡಚಣೆಯ ಅಪಾಯವು ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

PMOS And HEART ATTACK risk of heart attack and stroke Effects on heart health ಪಿಎಂಒಎಸ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಡಚಣೆ: ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವು 4.98 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಂಒಎಸ್​ ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೃದ್ರೋಗದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ, PMOS ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಈ ಅಪಾಯದ ಶೇ.36.3ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. PMOS ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಪಾಯದ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

PMOS And HEART ATTACK risk of heart attack and stroke Effects on heart health ಪಿಎಂಒಎಸ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
ಪಿಎಂಒಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ, PMOS ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅಂಡಾಶಯದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

PMOS AND HEART ATTACK
RISK OF HEART ATTACK AND STROKE
EFFECTS ON HEART HEALTH
ಪಿಎಂಒಎಸ್​ನಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ
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