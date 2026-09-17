ವಿಶ್ವ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನ: ವೈದ್ಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ
ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನದ(World Patient Safety Day) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 17, 2026 at 1:36 PM IST
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ವಿಶ್ವ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನವನ್ನು (World Patient Safety Day) ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಹಾನಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. 'ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆರೈಕೆ' (Safe care for noncommunicable diseases) 2026ರ ವಿಶ್ವ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನದ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ತಪ್ಪು ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಔಷಧ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅದು ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು?:
ಯಾವುದೇ ಔಷಧದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲರ್ಜಿಗಳು: ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು, ತುರಿಕೆ, ಊತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂದಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ (adverse reactions) ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಸದ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯದ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು (ವಿಟಮಿನ್ಗಳು), ಖನಿಜ ಪೂರಕಗಳು (ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್), ಆಯುರ್ವೇದ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಔಷಧದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೂಕ್ತವಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಇತಿಹಾಸ: ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿವರಗಳಿವು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಆಸ್ತಮಾ, ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಡೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ: ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದಿರುವುದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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