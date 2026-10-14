ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು? ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಸ್ಯದ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : October 14, 2026 at 8:08 PM IST
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವರ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ (ಹತ್ತರಕಿ) ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಸೊಪ್ಪು ಇದಾಗಿದೆ. ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ Lactuca serriola (ಡ್ಯಾಂಡೆಲಿಯನ್ ಇಲ್ಲವೇ ವೈಲ್ಡ್ ಲೆಟಿಸ್ ಜಾತಿ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸಸ್ಯ (ಸೊಪ್ಪು) ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣವಿದೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಡಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಕಳೆದು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತನಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಡಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಸಬೀತುಪಡಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಲ್ಲ ಈ ಸಸ್ಯದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣದ ಕುರಿತು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಿಎಸ್ಟಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಡಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ ಡಾ. ದೀಪಾ ಕೆ.ಎನ್. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಗುಂಪು (ವಿಜಿಎಸ್ಟಿ) ₹20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕೆ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ: ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಸ್ಟರೇಸಿ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 'ವೈಲ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಉದ್ದವಾದ ಎಲೆ, ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನಂತಹ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚು, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೋಳದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಜೆನಿಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ: ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಜೆನಿಸ್ಟೀನ್ ಎಂಬ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೆನಿಸ್ಟೀನ್ ಐಸೋಪ್ಲೇವೋನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಜೀವಕೋಶ ಚಕ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅಪೋಪ್ರೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ನಿಯೋಜಿತ ಜೀವಕೋಶ ಮರಣದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಯುಕ್ತವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋಶ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಯುಕ್ತದ ಗುರುತು, ಶುದ್ಧತೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಡಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಡಿ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊಲಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ವೈಲ್ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೆನಿಸ್ಟಿನಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಇನ್ಸುಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾ. ದೀಪಾ ಕೆ.ಎನ್. ಅವರು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸಲಾಡ್ (ಪಚಡಿ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟಿಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸೊಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಲಗಳು ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು 20 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ- ವಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯ ವಿಸಿ ಡಾ. ಬಿ.ಇ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿವಿ ಶೇ.2 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ₹20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕರಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೇರಿದಂತೆ ಔಷಧದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಧಿವಾತ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಆಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ₹20 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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