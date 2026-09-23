ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೇ?: ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ 'ಮರೆವು' ಅವಶ್ಯ: ಅಧ್ಯಯನ
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ ಕೋಪದ ಮಾತುಗಳು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರೆವು ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 23, 2026 at 3:34 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಓದು, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೋಜಿನ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿವೆಯೇ? ಆಗ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೋಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ನೈಜ ಅಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮರೆತಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡೆದಂತೆಯೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮಾನವ ಮೆದುಳು ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವ ಈ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳು ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಯುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು, ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ನೋವುಗಳು ಪದೇ ಪದೆ ನಮಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆಯೇ ಮೆದುಳು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗ:
ಶಾಲಾ ಅಂಕಗಳು: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ 89 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ತಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'A' ಗ್ರೇಡ್) ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇವಲ 29 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 'D' ಗ್ರೇಡ್) ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೇ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕ್ಕ ಮರೆವು ಅವಶ್ಯ: ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರೆವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮರೆತುಬಿಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ ಕೋಪದ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮರೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಈ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಹಜ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವರ ಮೆದುಳು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಭಯವು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳಾದ ಫೋನ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂಬ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಮರೆಯದಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ಮರೆಯಲು ಬಯಸುವ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ತವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ದುಃಖಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೆದುಳಿನ ಈ 'ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆವು' ಹಾಗೂ 'ಪ್ರತಿಫಲನ' ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ ನೆನಪಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದಿನಚರಿ ಬರೆಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮೆದುಳಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ 'ಮರೆವು' ಅನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ಮರೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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