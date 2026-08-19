ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಲಾಲಾರಸ ಸ್ರವಿಸುವುದೇಕೆ? ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯೇ?
ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆ ಹಲವು ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು, ಬಾಯಿ ಉಸಿರಾಟ, ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Published : August 19, 2026 at 11:22 AM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಾಲಾರಸ ನುಂಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಾಗ ಲಾಲಾರಸ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಲಾರಸ ಸ್ರವಿವುದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು.
ಸೈನಸ್, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದು. ಸೈನಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ವಿಚಲಿತ ಸೆಪ್ಟಮ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ತೆರೆದ ಸ್ಥಾನವು ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಲಾಲಾರಸವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಲಾರಸವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, GERD (ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್) ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಅನ್ನನಾಳದ ಮೂಲಕ ಏರಿದಾಗ, ಅದು ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ವಾಟರ್ ಬ್ರಶ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕರುಳಿನ ಹುಳುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಲಾಲಾರಸವನ್ನು ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ, ಇದು ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಖದ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ತುಟಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಲಾಲಾರಸ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಔಷಧದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ-ಸೈಕೋಟಿಕ್ ಔಷಧಗಳು ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಲಾರಸ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ, ಲಾಲಾರಸವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಲಾಲಾರಸ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮೂಗಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹಬೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೂಗಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮ್ಲತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಾರೀ ಊಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಲಾಲಾರಸ ದಪ್ಪವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಒತ್ತಡ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ: ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆಯು ದೇಹದ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಲಗುವುದು, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವುದು (ಬ್ರಕ್ಸಿಸಮ್) ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಲಾಲಾರಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರದೆಯ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿವಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸದ ಭಂಗಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಸಂವೇದನೆ, ತೀವ್ರ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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