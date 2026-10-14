ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವೇಕೆ?: ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
2025 ಹಾಗೂ 2100ರ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ 'ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ' ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 8:14 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆರೆತಿರುವ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಶತ್ರು' ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೊಜ್ಜು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಆಯೋಗ' (Lancet Commission) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಘರ್ಷಗಳಂತಹ ಮಾನವಕುಲ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 17 ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಆಯೋಗವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. 2025- 2100ರ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ವರ್ಷಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಷ್ಟವು ಸುಮಾರು 23.1 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕಠೋರ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ (1.89 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು), ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು (2.39 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ನಿರೋಧಕತೆ (3.44 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು) ಮುಂತಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ದೇಹದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯರ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ: ಇತರೆ ದೇಶಗಳ ಜನರು ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯರ ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಆಂತರಿಕ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಥಿನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ (ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು) ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತೂಕದ ಮಾಪಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇವಲ ಬಿಎಂಐ (BMI - ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ಅಳತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೊಜ್ಜು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ GLP-1 ನಂತಹ ಹೊಸ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದು ಭಾರತೀಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಔಷಧಗಳು ದೇಹದ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲವಾದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗಲೇ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 'ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್' (The Lancet) ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೊಜ್ಜು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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