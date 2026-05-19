ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?; ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ, ನೀರು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ತೆರೆದು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತಂಗಳು ಆಹಾರ, ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 12:36 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನವು ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ನಿರಂತರವಾಗಿ 40 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರು, ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ, ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ?: ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ, ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತಂಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ನೀರು ಸೋಂಕಿನ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದ ನಡುವಿನ ನಿರಂತರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಸಾರದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತ, ವಾಂತಿ, ಜ್ವರ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ?: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತಿಸಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರಲು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದ ಮುಚ್ಚದೇ ಇರುವುದು, ಕಲುಷಿತ ಐಸ್ಕ್ರಿಮ್, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹಳೆಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಇ.ಕೋಲಿ, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರೋಟವೈರಸ್ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಅತಿಸಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಸಾರ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅತಿಸಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ಸಡಿಲವಾದ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನೀರಿನಂಶದ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಅತಿಸಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹಲವಾರು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಅತಿಸಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲವೇ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
- ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಸೋಂಕು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರವೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
- ನಿರಂತರ ಅತಿಸಾರವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಣ ಬಾಯಿ, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇಹದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ದ್ರವಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಓರಲ್ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ (ORS) ಅನ್ನು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ORS ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರಳ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಸಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅತಿಸಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
