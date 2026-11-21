ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು?
ಚಳಿ ಅಧಿಕವಿರುವಾಗ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2026 at 4:19 PM IST
ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಚಳಿಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿತದಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಧಿಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯವು ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಹಾಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೀತದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶೀತ, ಜ್ವರ ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಜಾದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯಯಿರುತ್ತದೆ.
ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾರೀರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕುಗ್ಗುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಳಿಯಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವುದೇಕೆ? ಹವಾಮಾನವು ತಂಪಾದಾಗ, ದೇಹವು ತನ್ನ ಶಾಖವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚರ್ಮದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಳಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೂ ಅಪಾಯ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಎದೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ, ಭಾರ, ಹಿಸುಕಿದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು. ಎದೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ನೋವು ಎಡ ತೋಳು (ಅಥವಾ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳು), ಭುಜ, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಬಹುದು.
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಎದೆ ನೋವು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತಾಗುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
- ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಬೆವರುವುದು: ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ದಿಢೀರನೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತಣ್ಣಗೆ ಬೆವರುವುದು.
- ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಿಪರೀತ ಸುಸ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಡುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ: ಎದೆಯುರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳಸಿದಂತಾಗುವುದು (ವಾಕರಿಕೆ), ವಾಂತಿ, ದಿಢೀರ್ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು (ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್, ಓಟ್ಸ್, ರಾಗಿ) ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಡಾಲ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಈಜು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು: ಧೂಮಪಾನ, ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಅಥವಾ ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರ ಹೊಗೆಯಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಿ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ, ಕಿವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎದೆಯನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಚಳಿ ಇದ್ದರೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಲು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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