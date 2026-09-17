ರಾತ್ರಿ ಭುಜದ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತಹ ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : September 17, 2026 at 8:11 PM IST
ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಿಂತಲೂ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಭುಜದ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ನೋವಿನ ಅನುಭವ ಮರೆಮಾಚಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಭುಜದ ಕಡೆಗೆ ಮೈ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ಭುಜದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ.
ಕರಾದ್ನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ಜೈದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭುಜದ ಕೀಲು ಇಲ್ಲವೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಮಲಗಿದಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭುಜದ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇಕೆ?: ಭುಜದ ಕೀಲಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ದೇಹದ ಇತರೆ ಕೀಲುಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೋಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾಲವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ನೋವು ಭುಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ? ಭುಜದ ನೋವು ಕೇವಲ ಭುಜದ ಕೀಲಿಗೇ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಜೈದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭುಜದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಒತ್ತಡವು ಡಿಸ್ಕ್ ಜಾರುವಿಕೆ ಅಥವಾ 'ಹರ್ನಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್'ನಿಂದಾಗಿ ಭುಜದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಈ ನೋವು ತೋಳಿನವರೆಗೂ ಹರಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನಾಯುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಡ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಬೆವರುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೋವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ತೋಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರಾತ್ರಿಯ ಭುಜದ ನೋವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು?: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭುಜದ ನೋವು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಜಯದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ರೊಟೇಟರ್ ಕಫ್' ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸ್ನಾಯುಬಂಧಗಳ ಉರಿಯೂತ ಅಥವಾ ಸವಕಳಿ, ಬರ್ಸಿಟಿಸ್, ಫ್ರೋಜನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ಭುಜದ ಕೀಲಿನ ಸಂಧಿವಾತ ಮುಂತಾದವು ಸೇರಿವೆ. 'ಫ್ರೋಜನ್ ಶೋಲ್ಡರ್' ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ. ಭುಜದ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೋಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. 'ರೊಟೇಟರ್ ಕಫ್' ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ, ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಾಚುವ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಭುಜದ ನೋವು ಕೇವಲ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದಾಗ ಭುಜದ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
- ಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು
- ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಹೊರಳಾಡುವುದು
- ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಲು, ಕಳಚಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
- ಹಿಂದಿನ ಜೇಬಿನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು, ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು
- ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು
- ನೋವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು
- ಭುಜದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗುವುದು
- ಹಲವು ದಿನಗಳಾದರೂ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಾರದಿರುವುದು
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಭುಜದ ನೋವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಡಾ. ಜಯದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭುಜವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಲನರಹಿತವಾಗಿಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಭುಜವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದು ಬಿಗಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗದಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೈಯ ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಭುಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಭುಜದ ನೋವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಯಾವ ಭಂಗಿಗಳು ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಗಾಯ ಇಲ್ಲವೇ ಕಠಿಣ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾಯಿತೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಬೀಳುವಿಕೆ, ಗಾಯದ ನಂತರ ಭುಜದ ನೋವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ, ಭುಜದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಊತವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೋವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂಳೆ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಲಗುವಾಗ ಭುಜಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನೋವಿರುವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೋವಿರುವ ತೋಳಿಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡಲು ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದಲೂ ಉಪಶಮನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಲಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಭಂಗಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕೇವಲ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಭುಜದ ನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ಮಲಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುವುದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ, ಭುಜದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಮಯೋಚಿತ ತಪಾಸಣೆಯು ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭುಜದ ನೋವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಮೂಳೆ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು (ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭುಜದ ನೋವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ದೈಹಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಎಂಆರ್ಐ (MRI) ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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