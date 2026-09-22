ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದೇಕೆ?
ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2026 at 8:27 PM IST
ಸ್ನಾಯು, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವು ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಲದಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್?: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ದೇಹವು ಹಿಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ (Protein Resistance) ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' ಇಲ್ಲವೇ 'ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ (ICMR) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ: ಸಾರ್ಕೊಪೆನಿಯಾ ಇದು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯು ದೇಹದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಇಳಿಕೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನಾಯುವಿನ ನಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ?: ಈ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸದಿರಬಹುದು. ಹಿಡಿತದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವಿಕೆ, ನಡೆಯುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಲು, ನಡೆಯುವಾಗ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವೇಗವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?: ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಅಗತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂದುವಿಕೆ, ಸ್ನಾಯುವಿನ ನಷ್ಟದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ದೇಹದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ 1.0 ರಿಂದ 1.2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ, ದೇಹದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಈ ಅಗತ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರವಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ?: ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟೇ ಅದರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯ, ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ವಿಂಗಡಣೆ: ವಯಸ್ಸಾದ ದೇಹವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನವಿಡೀ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು' (ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು) ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಹಾರವು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುವುದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಊಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯ: ಕೇವಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉಪಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಊಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕೊಬ್ಬು ರಹಿತ ಮಾಂಸ, ಬೀಜಗಳಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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