ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ, ತೋಳು, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದೇಕೆ? ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟ, ತೋಳುಗಳು, ಸೊಂಟ, ತೊಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 25, 2026 at 11:50 AM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ, ತೋಳುಗಳು, ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು (ಬೊಜ್ಜು) ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತೊಡೆ, ಪೃಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ಸರಳವಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ? ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದೇಕೆ?: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಗೋಡೆ, ಕರುಳಿನ ನಡುವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯು ಚಾಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೊಡೆ, ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದೇಕೆ?: ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೊಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕೆಳಗಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟ, ತೊಡೆ, ಕೆಳ ದೇಹದ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ, ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ (ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಹಂತ) ಹಾಗೂ ಋತುಬಂಧವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ 30ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 40ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ನಿಧಾನವಾಗುವುದು: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ನಷ್ಟ ಎಂದರೆ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ದೇಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿಸಿಓಎಸ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:
- ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಸೇವನೆ ತಗ್ಗಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕೆಲವು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಿ: ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳು, ಸೋಯಾ ಪನೀರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಪ್ಪದೇ ಪ್ರತಿದಿನ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಈಜುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಊಟದ ಬಳಿಕ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
- 40 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದೇಹವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ, ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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