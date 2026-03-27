ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ/ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ (ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ) ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಬದಲಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 2:40 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಲುಕೋಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಏನಿದು ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ?: ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ನೋಡುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಾಲನೆ, ನಡಿಗೆಯಂತಹ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇಲ್ಲವೇ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?: ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ನೋಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ (ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ) ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣಿನ ನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
- ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯು ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ (ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ) ಅಥವಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ (ಹೈಪರೋಪಿಯಾ) ದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
- ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಐ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಮೈಗ್ರೇನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ.
- ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವವರು ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಧುಮೇಹ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು & ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಗಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
- ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?: ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು?
- ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
- ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?
- ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಂಪು ಪಾನೀಯ 'ಬಾದಾಮಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್': ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಸಖತ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ