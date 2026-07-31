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ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಏಕೆ?: ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (GERD) ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

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By ETV Bharat Health Team

Published : July 31, 2026 at 5:50 PM IST

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ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಇಲ್ಲವೇ 2 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲಗಳು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್' ಇಲ್ಲವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (GERD) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಕೊಡಾಲಿ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ಗಂಟಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಕಹಿ ದ್ರವಗಳು ಏರುವುದು, ತಿಂದ ನಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್, ಕೆಮ್ಮು, ಗದ್ದಲ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚದ ಸವೆತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅತಿಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರ, ಆಮ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವು ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ (ಆಹಾರ ಕೊಳವೆ)ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ACID REFLUX SYMPTOMS OF GERD WHY DO I GET ACID REFLUX ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್
ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನ್ನನಾಳ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕವಾಟ, ಕೆಳ ಅನ್ನನಾಳದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ (LES) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಆಮ್ಲಗಳು ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಆಮ್ಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಒಳಪದರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನ್ನನಾಳವು ಇಂತಹ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್​ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನು?: ಬೊಜ್ಜು, ಅನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಊಟದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದು, ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ, ಸೇವಿಸುವುದು; ಹಾಗೆಯೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ಹುಳಿ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೋವು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು GERDಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ACID REFLUX SYMPTOMS OF GERD WHY DO I GET ACID REFLUX ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್
ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?:

  1. ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು
  2. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ
  3. ನುಂಗಲು ತೊಂದರೆ
  4. ನುಂಗುವಾಗ ನೋವು
  5. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ
  6. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ
  7. ರಕ್ತ ವಾಂತಿ, ರಕ್ತಹೀನತೆ

ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು (ಮೈದಾ), ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಟೊಮೆಟೊಗಳು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕರಿಮೆಣಸು, ವಿನೆಗರ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು.

  1. ಹುಳಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಸಗಳು
  2. ಗೋಡಂಬಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸಬಾರದು
  3. ಕಡಲೆಕಾಯಿ (ಚನ್ನಾ), ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ (ರಾಜ್ಮಾ), ಸೋಯಾಬೀನ್
  4. ಚೀಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು
  5. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು
  6. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ, ವನಸ್ಪತಿ, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ:

  1. ಅಕ್ಕಿ, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ, ಮುತ್ತು ರಾಗಿ (ಬಾಜ್ರಾ), ಓಟ್ಸ್, ಬಾರ್ಲಿ
  2. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಗೋಧಿ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರಗಳು, ಉಪ್ಮಾ, ಖಿಚಡಿ, ಪೊಂಗಲ್, ಪೋಹಾ, ಹುರಿದ ಮಖಾನಾ
  3. ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬೂದಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪುಗಳು
  4. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಅಂಜೂರ, ಖರ್ಜೂರ
  5. ತೂರ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ, ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ
  6. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೊಸರು, ತಾಜಾ ಪನೀರ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಚರ್ಮರಹಿತ ಕೋಳಿ, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಹಾರಗಳು.
  7. ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬಾರ್ಲಿ ನೀರು, ಸರಳ ನೀರು, ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು.
  8. ಅರಿಶಿನ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸೋಂಪು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಸಾಸಿವೆ
  9. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಎಳ್ಳು, ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಆಯಿಲ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

  1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gerd/symptoms-causes/syc-20361940
  2. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17019-acid-reflux-gerd
  3. https://medlineplus.gov/ency/article/000265.htm

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

ACID REFLUX
SYMPTOMS OF GERD
WHY DO I GET ACID REFLUX
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಸೊಫೇಜಿಯಲ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್
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