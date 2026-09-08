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ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಪರೀತ ಆಲೋಚನೆ, ಆತಂಕದಿಂದ ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

HOW TO STOP EXCESSIVE THOUGHTS Top tips for a deep sleep Excessive thoughts while sleeping ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 8, 2026 at 4:23 PM IST

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ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗಲು ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು, ಸಂಬಂಧದ ಒತ್ತಡ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸಿದರೆ ಇದು ವಿಷವರ್ತುಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಮರುದಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಏಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವುದೇಕೆ?: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಮೌನವಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಗೊಂದಲಗಳು ಮಸುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆತಂಕವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸದೆ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HOW TO STOP EXCESSIVE THOUGHTS Top tips for a deep sleep Excessive thoughts while sleeping ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ: ರಾತ್ರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಜೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಉತ್ತರ ಹೌದು ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ತಂತ್ರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೇಳಿ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮುರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

HOW TO STOP EXCESSIVE THOUGHTS Top tips for a deep sleep Excessive thoughts while sleeping ಮಲಗುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದು
ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ: ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಬೇಡಿ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಟಿವಿಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆದುಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಮಲಗುವ ಸಮಯ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಧಾನ ಉಸಿರಾಟ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸ್ನಾಯು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಂಡ್‌ಫುಲ್‌ನೆಸ್ ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಕತ್ತಲೆ, ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾರೀ ಊಟ, ವ್ಯಾಯಾಮ: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದರೂ, ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಫೀನ್, ನಿಕೋಟಿನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್: ಸಂಜೆ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಿವು: ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

HOW TO STOP EXCESSIVE THOUGHTS Top tips for a deep sleep Excessive thoughts while sleeping ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಿ: 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಎದ್ದೇಳಿ ಬೇರೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೂ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಲಗಲು ಹಿಂತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ, ಆತಂಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

  • ನಿರಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ (ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ದುಃಖ, ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ ಭಾವನೆ)
  • ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ಗಳು (ಹಠಾತ್ ಭಯವು ಹೃದಯ ಬಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ)
  • ತೀವ್ರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ
  • ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸದಂತೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಸರಿಯಾದ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HOW TO STOP EXCESSIVE THOUGHTS
TOP TIPS FOR A DEEP SLEEP
EXCESSIVE THOUGHTS WHILE SLEEPING
ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
WHY DO YOU HAVE EXCESSIVE THOUGHTS

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