ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾದಾಗ ಏಕೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ತೀವ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಾಯಬಾರದು. ಹಸಿವಿನ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾದರೂ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಘು ಆಹಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : September 14, 2026 at 7:45 PM IST
ಹಸಿವಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಬಹುದು, ಕೂಗಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರರ ಮೇಲೆ ರೇಗಬಹುದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ' (Hangry - ಅಂದರೆ Hunger ಮತ್ತು Anger ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಸಿವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ? ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಸಿವು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 'ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ' ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (cortisol) ಹಾಗೂ ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ (adrenaline) ನಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪ: 'ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ' ಅಂದರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಇರುವ ಪರಿಸರವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತೀವ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿವು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು 'ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಬಯಾಸ್' (hangry bias) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಹಸಿವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಟ್ಟು, ಕಿರಿಕಿರಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರ: ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹಸಿವು, ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಹಸಿವಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ತೀವ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಗರ್ಜಿಸುವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಹಸಿವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಘು ಆಹಾರಗಳನ್ನು (ಸ್ನಾಕ್ಸ್) ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಮೃದುವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಸಿವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಸಿವು ದೇಹ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9258883/
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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